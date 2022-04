Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uno spot italiano per il film Marvel

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si mostra anche con uno spot italiano, a pochi giorni dal debutto del film Marvel nelle sale cinematografiche: la pellicola uscirà da noi il 4 maggio.

Ambientato dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home (recensione), la seconda avventura dedicata allo Stregone Supremo del Marvel Cinematic Universe affronterà nuovamente il tema del multiverso e non mancheranno clamorose sorprese.

Sono infatti già parecchie le teorie che ruotano attorno al film e che vorrebbero la presenza di Charles Xavier, Namor, Freccia Nera con i suoi Inumani e finanche il Superior Iron Man di Tom Cruise. Quali si riveleranno fondate?

Scopriremo tutto il 4 maggio, come detto, e sarà anche l'occasione per assistere al primo trailer di Avatar 2: Way of the Water, che verrà trasmesso appunto in concomitanza con il film Marvel.