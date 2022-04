Twitch potrebbe ridurre i compensi degli streamer più grandi, per Bloomberg

Stando a un report pubblicato sulle pagine di Bloomberg, Twitch potrebbe decidere di tagliare i compensi degli streamer di maggior successo a causa delle pressioni dall'alto di Amazon che vuole aumentare a tutti i costi i guadagni della piattaforma.

Il report cita persone familiari alla questione che affermano che Twitch ha intenzione di ridurre la percentuale di ricavi degli abbonamenti dal 70% al 50% per i canali più seguiti della piattaforma, parliamo dunque di un taglio di circa il 29%. La quota standard per i partner della piattaforma viola è del 50%, ma in passato sono state garantite percentuali più alte per gli streamer più grandi.

Come parte di questo possibile cambiamento, gli streamer che attualmente hanno un contratto con Twitch potrebbero essere svincolati dalla clausola di esclusività e quindi trasmettere anche su altre piattaforme, come ade esempio YouTube. Secondo il report, inoltre Twitch sta valutando anche l'idea di incentivare gli streamer a pubblicare più annunci pubblicitari sui propri canali.

In ogni caso, per il momento raccomandiamo di prendere con pinze le informazioni qui sopra, in quanto sono indiscrezioni senza conferma ufficiale.

Rimanendo in tema, da ora sono disponibili i biglietti per partecipare alla TwitchCon 2022 di Amsterdam, l'evento che si svolgerà tra il 16 e il 17 luglio 2022.