Dying Light 2: doppi XP questo weekend, ecco gli eventi in programma per maggio

Giorni ricchi di novità per i giocatori di Dying Light 2: Stay Human. Dopo la pubblicazione della corposa patch 1.3.0 oggi Techland ha dato il via a un periodo di doppi XP per tutti i giocatori che proseguirà per tutto il weekend fino al 3 maggio. Inoltre, come possiamo notare nel trailer qui sotto, sono in programma una serie di mini-eventi per il mese di maggio.

Come accennato in apertura fino a martedì 3 maggio i giocatori di Dying Light 2 guadagneranno il doppio dei punti esperienza dai combattimenti e dal parkour. Dal 5 al 9 maggio sarà invece il turno di Trove of Crystals, che permetterà di ottenere Crystal Cores di qualità maggiore.

Il terzo evento in programma è Blue Moon, dal 12 al 16 maggio, che garantirà ai giocatori una resistenza maggiore alle sostanze chimiche e immunità all'infezione. Infine dal 19 al 23 maggio potrete sbizzarrivi con la Hyper Mode, con i nemici che verranno catapultati in aria con un semplice colpo.

Insomma, un programma di attività interessanti che, assieme al New Game+ introdotto di recente, rappresentano un ottimo modo per ingannare il tempo in attesa della prima espansione della storia di Dying Light 2, prevista per il mese di giugno.