Nintendo Switch Sports in tour nei centri commerciali italiani dal 30 aprile 2022

Nintendo Switch Sports sarà protagonista di un tour promozionale che porterà il gioco in diversi centri commerciali italiani, dal 30 aprile al 29 maggio, per far sì che gli utenti possano provare con mano la nuova esperienza sportiva per Nintendo Switch.

Disponibile da oggi, Nintendo Switch Sports punta a bissare lo straordinario successo di Wii Sports ed è proprio per questo che Nintendo vuole farlo conoscere il più possibile, non solo attraverso spot pubblicitari ma anche con postazioni dedicate in giro per l'Italia.

"A dare il via al Nintendo Switch Sports Tour saranno il Centro Commerciale IL GLOBO di Busnago (MI) e il Centro Commerciale IL CENTRO di Arese (MI) dove il 30 Aprile e il 1 Maggio sarà presente un'area dedicata", si legge nel comunicato ufficiale.

"Un team di esperti Nintendo, attraverso due postazioni di gioco, accompagnerà gli appassionati di tutte le età alla scoperta dei sei sport presenti in Nintendo Switch Sports: Pallavolo, Badminton, Calcio, Bowling, Chambara e Tennis."

Ecco le tappe del tour:

30 APRILE - 1 MAGGIO:



CENTRO COMMERCIALE IL GLOBO, BUSNAGO MB

CENTRO COMMERCIALE IL CENTRO, ARESE MI

7 - 8 MAGGIO:



CENTRO COMMERCIALE GRANDEMILIA, MODENA MO

CENTRO COMMERCIALE RESCALDINA, RESCALDINA MI

14 - 15 MAGGIO:



CENTRO COMMERCIALE LE GRU, GRUGLIASCO TO

CENTRO COMMERCIALE I GIGLI, CAMPI BISENZIO FI

21 - 22 MAGGIO:



CENTRO COMMERCIALE FIUMARA, GENOVA GE

CENTRO COMMERCIALE PORTA DI ROMA, ROMA

28 - 29 MAGGIO: