Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di maggio 2022 sono stati annunciati

Amazon ha annunciato i giochi gratis di maggio 2022 di Amazon Prime Gaming. A partire da domenica 1 maggio potrete riscattare gratuitamente sei nuovi titoli, ovvero Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Cat Quest, Out of Line e Mall Mole + Xpress Deliveries e Shattered - Tale of the Forgotten King.

Come da tradizione la line-up dei giochi gratis di Amazon Prime Gaming include una selezione che tenta di soddisfare i gusti di un po' tutti. Dead Space 2 di certo non è un titolo di primo pelo, ma è pur sempre un horror ben riuscito e l'ideale per ingannare l'attesa che ci separa dal remake del primo capitolo della serie.

Allo stesso modo anche The Curse of Monkey Island potrebbe rivelarsi un regalo gradito in vista di Return to Monkey Island. A tal proposito, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di riscattare gratuitamente anche Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge, uno dei titoli gratis di Amazon Prime Gaming per aprile 2022.

Amazon Prime Gaming

Ricapitolando, ecco i giochi gratis di Amazon Prime Gaming di maggio 2022:

Dead Space 2

The Curse of Monkey Island

Cat Quest

Out of Line

Mall Mole + 'Xpress Deliveries

Shattered - Tale of the Forgotten King

Sempre a maggio 2022 i membri Prime Gaming potranno accedere a una serie di bonus per vari titoli, tra cui Lost Ark, Lords Mobile, Brawlhalla, Destiny 2 e GTA Online. Potrete riscattare i giochi e i bonus gratis di Amazon Prime Gaming di maggio 2022 a questo indirizzo.