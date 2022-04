Dying Light 2: un trailer presenta le caratteristiche del New Game+

Dying Light 2: Stay Human è protagonista di un nuovo trailer, pubblicato da Techland per presentare le caratteristiche del New Game+ introdotto con l'aggiornamento gratuito di ieri per PC e console.

La corposa patch 1.3.0 di Dying Light 2: Stay Human include numerose novità tra cui spicca senza dubbio il tanto atteso New Game+, grazie al quale i giocatori potranno iniziare una nuova partita mantenendo parte dei progressi fatti in precedenza, come armi e statistiche, e accedere a nuovi contenuti pensati appositamente per questa modalità.

Nel New Game+ la distribuzione dei nemici sarà differente, il loro livello scalerà con quello del protagonista e il loro comportamento sarà più aggressivo, offrendo dunque sempre una sfida all'altezza. Per compensare i giocatori potranno accedere a 30 inibitori e a nuovo tier leggendario per le armi. Non mancano poi nuove sfide di parkour da affrontare per ottenere ulteriori ricompense.

La patch 1.3.0 di Dying Light 2: Stay Human include numerosi miglioramenti e correzioni a gameplay, prestazioni, quest, interfaccia di gioco, la modalità co-op multiplayer, e molto altro ancora.

Che ne pensate, approfitterete del New Game+ per gettarvi nuovamente nella mischia?