Tropico 6 su Nintendo Switch da oggi, vediamo il trailer di lancio

Tropico 6 fa il proprio debutto oggi anche su Nintendo Switch, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio per l'occasione, pubblicato puntualmente da Kalypso Media.

Come scritto nella nostra recensione di Tropico 6, l'ultimo episodio della serie simulativa offre un gran numero di contenuti e una campagna interessante, caratterizzata da missioni ben congegnate. Sarà così anche sulla console ibrida Nintendo?

Gioca nei panni di "El Presidente", il temuto dittatore/statista amante della pace della grande nazione insulare di Tropico e completa una serie di sfide sulla scena internazionale attraverso quattro epoche diverse. Conta sul tuo ingegno e le tue decisioni ti permetteranno di essere visto come un vero tiranno o come un simbolo di libertà per le persone.

Ottimizzato per giocare in casa o fuori da essa, Tropico 6 - Nintendo Switch Edition include tutti i contenuti di gioco originali di Tropico 6 e aggiornamenti gratuiti, oltre a un nuovissimo palace design, l'affascinante accessorio Flamingo Pond e un abito turistico per El Presidente - perfetto per tenere d'occhio gli altri tropicani.

Gestisci vasti arcipelaghi, costruisci ponti per collegare le isole ed esplora nuovi mezzi di trasporto e infrastrutture. In qualità di vigile leader di Tropico, concentrati sull'arredamento di un'isola paradisiaca personale o invia task force specializzate nei raid per "acquisire" i monumenti iconici per la tua nazione come la Statua della Libertà, la Porta di Brandeburgo, la Torre Eiffel e altro ancora!