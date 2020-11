PS5, backup dei salvataggi solo su cloud tramite PlayStation Plus

A quanto pare il backup dei salvataggi su PS5 può essere effettuato solo tramite cloud ed è dunque riservato agli abbonati a PlayStation Plus, in questo momento.

Si tratta probabilmente di una conseguenza del fatto che PS5 non supporta il trasferimento di dati su hard disk esterni, limite che immaginiamo verrà sistemato in futuro con un aggiornamento.

Andando a guardare la dashboard di PlayStation 5 si nota infatti che l'opzione per il trasferimento dei salvataggi su drive USB non è presente, come invece accadeva su PS4. Ecco lo screenshot di Polygon.

Le uniche scelte possibili sono dunque il caricamento dei dati su cloud, laddove si disponga di un abbonamento a PlayStation Plus, o la cancellazione degli stessi.

Per tutti i dettagli sulla nuova console Sony, date un'occhiata alla nostra recensione di PS5.