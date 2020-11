Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Astro's Playroom: vediamo la durata dei giochi

Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Astro's Playroom sono tra i primi giochi di lancio per PS5 ad essere stati testati, dunque cominciano ad arrivare anche informazioni sulla loro durata in base ai test effettuati.

Ovviamente l'informazione di per sé rappresenta spoiler , dunque se non volete avere anticipazioni su informazioni relative alla quantità di contenuti o durata dei giochi fate a meno di continuare a leggere.





La cosa che rende particolarmente interessante conoscere la durata del gameplay di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Astro's Playroom è anche il fatto che si tratta di titoli non standard come produzione, con il primo che è una sorta di spin-off su scala ridotta rispetto a un capitolo principale e l'altro che è invece un gioco preinstallato su PS5 con la funzione di dimostrare le capacità del DualSense, dunque un titolo particolare anche questo.

Nonostante dunque siano produzioni "minori", una distribuita a prezzo ridotto e l'altra direttamente gratuita, sono comunque in grado di fornire un buon apporto di ore di gioco, in base a quanto riferito: Marvel's Spider-Man: Miles Morales dura circa 12 ore effettuando una run senza cercare di sbloccare tutti i contenuti. Secondo quanto riferito da Push Square, una partita più da "completisti" può arrivare anche a 17 ore.

Per quanto riguarda Astro's Playroom ovviamente dipende dall'approccio che si adotta con il gioco, visto che si tratta un po' di un sollazzo alquanto rilassato tra i livelli. In ogni caso, è possibile terminarlo anche in 3 ore o meno, ma volendo si può arrivare anche a 5 ore.

A tale proposito, vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e a quella di Astro's Playroom.