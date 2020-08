WWE 2K Battlegrounds, Jerry Lawler parla di dream match nel nuovo trailer

WWE 2K Battlegrounds consentirà di dar vita a svariati dream match fra superstar attuali e leggende del passato: lo spiega Jerry Lawler nel nuovo trailer del gioco per la Gamescom 2020.

A pochi giorni dall'annuncio del roster completo di WWE 2K Battlegrounds, l'arcade di 2K Games è stato mostrato nuovamente in video con la partecipazione dei commentatori ufficiali, Lawler appunto e Mauro Ranallo.

In "Clash of the Eras", il commentatore della Hall of Fame della WWE Jerry "The King" Lawler fa il tifo per il roster di WWE 2K Battlegrounds delle Leggende della WWE.

Superstar come Undertaker, Mankind, Beth Phoenix e le Gemelle Bella competono in partite fantasy contro diverse delle più popolari Superstar della WWE di oggi, tra cui: Roman Reigns, Drew McIntyre, Bayley, Sasha Banks, Finn Bálor.

Mentre Lawler dimostra la sua lealtà, nel trailer si uniscono a lui anche la rinomata emittente sportiva e Mauro Ranallo della WWE NXT, che farà il suo debutto nel gioco della WWE 2K come membro della squadra di commentatori di WWE 2K Battlegrounds.