Il cast di 2XKO si espande con Braum, vediamolo in azione in un nuovo gameplay trailer

In League of Legends, Braum è noto per la sua forza leggendaria, il suo grande cuore e l'inconfondibile carisma, nonché per la sua massiccia stazza, tutti tratti che rivediamo anche nella sua controparte di 2XKO.

Riot Games continua ad espandere il roster di personaggi giocabili di 2XKO, il picchiaduro basato sull'universo di League of Legends, svelando l'aggiunta di Braum, "Il Cuore del Freljord". Vediamo in azione questo massiccio lottatore nel nuovo video gameplay pubblicato per l'occasione, che trovate nel player sottostante.

Un grosso scudo e i Poros, una combinazione micidiale

Come possiamo vedere nel filmato, non si tratta di uno dei personaggi più veloci, ma può fare affidamento sul suo massiccio scudo per parare gli attacchi in arrivo e contrattacare con poderose combo e prese. Quando lo scudo non basta, Braum può farsi aiutare dai suoi amici Poros, una sorta di piccoli e carinissimi yeti, che possono cogliere di sorpresa i giocatori con delle mosse adorabili quanto devastanti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che 2XKO sarà disponibile nel corso del 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Si tratta di un picchiaduro 2v2 con i personaggi di League of Legends. Grazie al sistema Duo Play è possibile giocare nella configurazione di giocatori preferita, quindi dando vita a match uno contro uno, due contro due (con due giocatori in campo e i restanti che attendono il cambio per entrare in azione) o persino due contro uno. In precedenza era stata presentata Illaoi, la sacerdotessa del Kraken.