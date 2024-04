7 Days to Die: versione 1.0 uscirà solo su PC, mentre le versioni console andranno ricomprate

Pochi giorni fa è stato annunciato l'arrivo della versione 1.0 del survival a base di zombi 7 Days to Die. Dopo circa dodici anni di attesa per chi lo ha acquistato in Accesso Anticipato si tratta sicuramente di una buona notizia. Peccato che il gioco verrà finito solo su PC, visto che su console sarà invece tolto dalla vendita e andrà ricomprato sulle nuove console, per inciso PS5 e Xbox Series X/S. Considerate che non stiamo parlando di un gioco promesso e mai pubblicato, ma di uno disponibile per PS4 e Xbox One dal 2016.

A spiegare la controversa strategia ci hanno pensato le FAQ ufficiali. Naturalmente la notizia non è piaciuta a chi già possedeva il gioco. Cerchiamo di spiegarci meglio: gli utenti PS4 e Xbox One che hanno acquistato la versione incompleta e buggata in Accesso Anticipato, dovranno ricomprare il gioco per PS5 e Xbox Series X/S se vorranno giocare la versione 1.0 (forse con uno sconto, se Sony e Microsoft accetteranno). Le versioni per le vecchie console non saranno aggiornate, per dichiarati problemi tecnici, e non saranno più acquistabili. Chi le possiede potrà continuare a giocare alle versioni incomplete.

È davvero un ottimo modo per diffondere la cultura dell'accesso anticipato su console. È vero che l'acquisto di un gioco ancora in sviluppo presuppone un certo livello di rischio anche per chi spende i soldi, ma visto che qui siamo arrivati alla versione 1.0 e lo sviluppo proseguirà anche in futuro, quantomeno si poteva regalare il gioco a chi lo aveva supportato in tempi non sospetti, invece di costringere a ricomprarlo.