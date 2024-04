Zenless Zone Zero: aperte le registrazioni e svelate le ricompense, si punta ai 40 milioni di utenti

Hoyoverse, la casa di Genshin Impact e Honkai Star Rail, ha annunciato l' apertura delle pre-registrazioni di Zenless Zone Zero , il nuovo action GDR free-to-play con ambientazione urbana in arrivo su PC, iOS, Android e PS5.

Le ricompense della campagna di pre-registrazione

Uno dei tanti personaggi che potremo impersonare in Zenless Zone Zero

Come da tradizione, Hoyovoerse ha dato il via anche a una campagna di pre-registrazione, con una serie di ricompense in palio per tutti i giocatori in base al numero di registrazioni, con l'ultimo premio fissato a ben 40 milioni di iscritti.

Un numero davvero impressionante sulla carta, ma stando al sito ufficiale siamo già arrivati a quota 32,1 milioni di pre-registrazioni, segno che la casa cinese è sulla buona strada per bissare il successo di Genshin Impact e Honkai: Star Rail.

I premi in palio includono fino a 20 Master Tape, ovvero il corrispettivo di Zenless Zone Zero dei "desideri" di Genshin Impact necessari per ottenere nuovi personaggi, assieme ad altre risorse utili. Le abbiamo elencate di seguito: