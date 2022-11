A Plague Tale Requiem: aggiornamento aggiunge il supporto a Steam Deck e risolve vari problemi

Asobo ha pubblicato un aggiornamento per A Plague Tale: Requiem per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, apportando alcune correzioni mirate, in particolare per ottimizzare alcuni dei problemi di prestazioni più fastidiosi che sono stati evidenziati dopo il lancio. Inoltre, è compreso anche il supporto a Steam Deck.

Ci sono un paio di ribilanciamenti dei combattimenti, una serie di correzioni per i crash, i blocchi della progressione, i bug delle animazioni e altro ancora, ma uno degli aspetti più criticati del gioco fin dal lancio sono stati i gravi cali di prestazioni su console, quando troppi ratti, effetti luminosi e altro ancora impattavano sul gioco. Si spera che Asobo sia riuscita a isolare e ad apportare le modifiche necessarie per risolvere questo problema.

Il gioco, tuttavia, punta anche a un frame rate di 30 FPS su console: supponiamo che cercare di introdurre i 60 FPS non sia semplice e non rientri tra le priorità degli sviluppatori.

Inoltre, su PC, il gioco è ora compatibile con Steam Deck e ha aggiunto altre opzioni visive e di performance per aiutare gli utenti a trovare il giusto equilibrio visivo su tutti i tipi di computer.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "A Plague Tale: Requiem è un sequel magnifico, coinvolgente, a tratti straziante. Un'esperienza caratterizzata da una direzione artistica incredibile, capace di dar vita a sequenze dal grandissimo impatto visivo che alternano ritmi più pacati a corse frenetiche, tratteggiando molto bene i vari personaggi e restituendo un senso di viaggio e di scoperta tipico delle migliori avventure. Il gameplay stealth è ancora una volta centrale, ma risulta arricchito sotto ogni punto di vista, e al netto di qualche sfumatura è davvero difficile muovergli qualche critica. Ecco, quelle è il caso di destinarle tutte all'ottimizzazione tecnica, perché rimanere ancorati ai 30 fps su PS5 e Xbox Series X ci sembra un passo indietro di cui gli utenti avrebbero volentieri fatto a meno."