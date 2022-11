League of Legends: la pubblicazione di nuovi Campioni probabilmente non si interromperà mai

Sin dal primo giorno di League of Legends, Riot Games ha continuato ad aggiungere nuovi personaggi giocabili con una certa regolarità nel MOBA. Anche se queste pubblicazioni potrebbero rallentare in futuro, un produttore responsabile del gioco non pensa che i nuovi Campioni smetteranno mai di arrivare.

Parlando con ComicBook.com, il produttore esecutivo di League of Legends Jeremy Lee ha affermato che è improbabile che il gioco smetta di aggiungere nuovi personaggi. Anche se il ritmo con cui i Campioni sono arrivati nel MOBA negli ultimi anni potrebbe essere ridotto, Lee ha spiegato che ci sono ancora tante idee per nuovi Campioni di League of Legends.

"La realtà è che continuiamo a trovare cose di cui il gioco ha bisogno e che pensiamo piacciano ai giocatori. Quando questo finirà, smetteremo di creare Campioni. Non vedo come questo possa accadere", ha detto Lee. "Penso che invece potremmo cambiare la cadenza di rilascio dei nuovi Campioni. Eravamo soliti distribuire più Campioni ogni due settimane e in passato abbiamo provato diversi tipi di cadenza di rilascio, ma LoL è un gioco in continua evoluzione e cambiamento. I Campioni ne sono una parte importante. Arriveremo mai al punto in cui non verranno introdotti nuovi Campioni? Non riesco a immaginarlo, ma potremmo arrivare a un punto in cui la pubblicazione dei Campioni è più lenta".

League of Legends cambia spesso anche stile

Negli ultimi due anni, Riot si è assestata sulla pubblicazione di circa quattro o cinque nuovi personaggi in League of Legends ogni anno. Lee non ha indicato se questa quantità diminuirà o meno nel 2023.

Voi che ne pensate? League of Legends avrebbe bisogno di più o meno Campioni ogni anno?