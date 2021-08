Abandoned: subreddit chiude per casi di scam e doxxing, Blue Box prende le distanze

Un subreddit di Abandoned a breve chiuderà i battenti, per colpa di casi di scam e doxxing che sono avvenuti nelle ultime settimane. E in tutto ciò Blue Box prende le distanze.

Sin dall'annuncio, Abandoned è stato il protagonista di numerose teorie legate a Silent Hill, Metal Gear Solid e Hideo Kojima, un po' anche per colpa di Blue Box e di Hasan Kahraman. Al punto che mesi fa è stato aperto il subreddit r/BlueBoxConspiracy per discutere proprio delle teorie e i misteri del titolo. Tuttavia tra i quasi 5.000 partecipanti alle discussioni dei thread ci sono anche diverse mele marce.

Come apprendiamo dal lungo post pubblicato dagli amministratori, il subreddit a breve chiuderà, limitando nel frattempo la pubblicazione di nuovi post e commenti. La decisione è stata presa per via di una serie di furbetti che avrebbero adescato alcuni utenti un po' sprovveduti, in alcuni casi promettendogli una copia di Abandoned, che sono finiti vittima di truffe e doxxing.

Un utente ha contattato Blue Box Games su Twitter, segnalando due utenti che affermavano di avere una copia di Abandoned invitando altre persone a unirsi a loro su Discord per "giocare insieme". Lo studio giustamente ha preso le distanze e al tempo stesso chiede di ignorare chi afferma di poter vendere una copia del gioco.

"Chiediamo a tutti di ignorarli. Non abbiamo alcuna partnership con queste persone né permettiamo di accedere al gioco agli utenti. Abbiamo anche ricevuto delle segnalazioni di persone che hanno condiviso le informazioni della loro carta di credito ad alcuni "venditori" per giocare ad Abandoned. Chiediamo a tutti di aspettare degli annunci ufficiali da parte nostra."

Nel frattempo BlueBox ha promesso che Abandoned sarà gratis per chi ha acquistato The Haunting in early access.