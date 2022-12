Acqusizione Activision Blizzard: Wedbush si aspetta che venga conclusa nei prossimi sei mesi

La compagnia d'investimenti finanziari Wedbush Securities ha aggiunto le azioni di Activision Blizzard alla sua "Lista delle idee migliori" in cui investire, perché si aspetta che l'acquisizione della compagnia da parte di Microsoft per circa 69 miliardi di dollari vada in porto entro i prossimi sei mesi.

Wedbus dà questo risultato come molto probabile, segno che crede nella sua riuscita, nonostante i problemi incontrati con alcuni organi antitrust.

Naturalmente Wedbush non ha alcun peso nella decisione finale degli organi antitrust, ma il fatto che abbia fiducia nel buon esito dell'accordo è sicuramente indicativo, quantomeno di come sia possibile leggere l'intera situazione in modo positivo, nonostante gli intoppi.

La notizia è arrivata subito dopo la smentita su CNBC dell'avvio di una causa legale contro Microsoft da parte della Federal Trade Commission, smentita che ha fatto salire il valore delle azioni di Activision Blizzard dell'1%.