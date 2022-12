Game Pass: arriva il maglione natalizio, per l'abbonato che non vuole sfigurare con il suo albero

Microsoft ha lanciato il maglione natalizio del Game Pass, chiamato Xbox Game Pass Holiday Sweater, pensato per l'abbonato che vuole essere trendy vicino al suo albero di Natale. Avete presente quei maglioni ultra colorati e pieni di disegni natalizi che infestano questo periodo?

La notizia sarebbe stata incredibile e avrebbe causato sconcerto nelle folle, apparendo come un segno dell'apocalisse, se nei giorni scorsi la stessa Microsoft non avesse lanciato una felpa con cappuccio per i controller Xbox. Dalle parti di Redmond deve esserci qualcuno che apprezza particolarmente le festività natalizie...

Il maglione natalizio del Game Pass, che potete acquistare a questo indirizzo per appena 72,95€, è caratterizzato dal disegno di un pupazzo di neve con il logo del Game Pass al posto della testa. Particolarmente bello il colore celeste pugno in un occhio dello sfondo, che rende l'ammirazione di tal manufatto particolarmente piacevole, almeno per il primi due decimi di secondo. Poi viene voglia di urlare.