Activision Blizzard: Microsoft ha poche probabilità di successo nonostante la UE, per Bloomberg

Stando a un'analista di Bloomberg, Jennifer Rie, Microsoft avrebbe ancora scarse probabilità di successo nell'acquisizione di Activision Blizzard, nonostante il giudizio favorevole da parte della Commissione Europea, uno dei tre organi antitrust vincolanti sull'affare.

Secondo la Rie, la decisione della Commissione Europea dà qualche speranza, ma in generale non influisce molto sulle probabilità di successo di Microsoft nelle cause legali con la FTC, l'organo antitrust USA, e la CMA, l'organo antitrust inglese, entrambi sfavorevoli all'affare.

Il motivo per la Rie è che ogni giurisdizione ha preso la sua decisione in base alla condizioni del mercato sul proprio territorio: "Queste condizioni possono differire e possono quindi portare a conclusioni diverse sull'impatto dell'affare sul mercato."

Insomma, la Rie ha fatto notare che gli organi antitrust deliberano in base ai loro mercati di riferimento e non prendendo in considerazione il mercato globale, quindi le decisioni di uno non vanno necessariamente a influenzare quelle di un altro.

Comunque sia staremo a vedere come si evolverà la situazione. Come saprete oggi la Commissione Europea ha espresso parere favorevole sull'acquisizione, dando il suo benestare.