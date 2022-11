AdventureX: iniziato su Steam l'evento dedicato ai giochi narrativi, con tanti sconti e offerte

Fino al 9 novembre 2022 si terrà su Steam l'AdventureX, evento dedicato alle avventure narrative, caratterizzato da numerosi incontri con gli sviluppatori e da offerte e sconti sui titoli del genere.

Pagina ufficiale di AdventureX

In realtà AdventureX è una conferenza che si svolge anche dal vivo allo Stockwell Street Building dell'Università di Greenwich, a Londra, e che viene trasmesso in streaming tramite Steam. Se vi interessa seguirlo, ha anche un sito dedicato dove potete registrarvi per rimanere aggiornati.

Il genere delle avventure narrative, in cui confluiscono diversi generi come quello delle avventure punta e clicca e quello delle avventure testuali, non è tra i più propriamente di massa, ma può contare una sua ampia nicchia di appassionati e vede uscite costanti, spesso di ottima qualità. Se cercate delle storie interattive ben scritte, tra le migliori che i videogiochi abbiano da offrire, questo è il genere che fa per voi.

Tra i tanti giochi in offerta segnaliamo l'ottima avventura grafica Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit, che potete portare a casa con un 25% di sconto sul prezzo base, l'eccellente avventura Whispers of a Machine, acquistabile con l'80% di sconto, e l'avventura intimista Lake, acquistabile con il 33% di sconto.