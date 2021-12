After the Fall, il record di vendite di Arizona Sunshine superato in sole 24 ore

After the Fall, il nuovo sparatutto in realtà virtuale sviluppato da Vertigo Games, ha superato il record di vendite stabilito da Arizona Sunshine in sole 24 ore.

Nella recensione di Arizona Sunshine abbiamo parlato di come la formula messa a punto dal team olandese funzioni bene in ambito VR, e a quanto pare After the Fall è riuscito a fare ancora meglio.

"Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in realtà virtuale del gruppo Koch Media, ha già venduto più copie di After the Fall nel giorno del lancio, che durante l'intero primo mese di vendita di Arizona Sunshine", si legge nel comunicato ufficiale.

"Il nuovo action FPS VR ha guadagnato più di 1,4 milioni di dollari in 24 ore, che è più di quanto ha venduto il suo pluripremiato successo globale Arizona Sunshine nel primo mese di uscita a dicembre 2016."

Questa performance rivela che l'industria dell'intrattenimento VR continua a crescere rapidamente. Il ritmo di questa crescita dimostra le opportunità per gli editori e gli sviluppatori di giochi VR ed è un fattore chiave nell'acquisizione di Vertigo Games da parte del gruppo Koch Media / Embracer nel settembre 2020, nonché dell'espansione di Vertigo Games quest'anno, inclusa l'acquisizione di Force Field (ora Vertigo Studios Amsterdam) e SpringboardVR.

Vertigo Games si è affermata nel settore dei giochi VR con un portfolio di titoli VR di alta qualità, tra cui Arizona Sunshine, A Fisherman's Tale e Unplugged. Avendo altri 5 titoli in produzione nei prossimi anni, sta raddoppiando gli investimenti e firmando attivamente nuovi accordi di pubblicazione con sviluppatori di terze parti.

After the Fall, sviluppato da Vertigo Studios (Arizona Sunshine) e pubblicato da Vertigo Games, è stato lanciato il 9 dicembre su Meta Quest 2, PlayStation VR e Steam con supporto multiplayer multipiattaforma per 4 giocatori. Attraverso il cross-play con un massimo di 4 giocatori e una lobby social con un massimo di 32 giocatori online, Vertigo Games sta riunendo l'intera community VR su una scala che raramente è stata vista prima.