Agatha Coven of Chaos: Aubrey Plaza nel cast Marvel, potrebbe essere la cattiva per un report

Aubrey Plaza sarà parte del cast dello spin-off di WandaVision: Agatha Coven of Chaos. Secondo quanto indicato da un report, potrebbe inoltre ricoprire il ruolo della cattiva della serie TV Marvel.

Anche se per il momento il suo ruolo esatto non è stato reso noto, secondo Deadline Plaza potrebbe interpretare una cattiva. L'attrice affiancherà Kathryn Hahn, interprete di Agatha Harkness, e Joe Locke (Heartstopper). Emma Caulfield, già apparsa in WandaVision al fianco di Hahn, tornerà nel ruolo di Dottie, residente a Westview, ambientazione già nota da WandaVision.

Agatha: Coven of Chaos sarà ovviamente disponibile tramite Disney Plus nell'inverno 2023. Jac Schaeffer, che ha creato WandaVision, si occuperà ancora una volta della sceneggiatura dello spin-off, ma non è ancora chiaro quale sia il legame con la serie originale.

A destra, Kathryn Hahn nei panni di Agatha in WandaVision

Non faremo spoiler, quindi ci limitiamo a dire che il destino di Agatha successivamente a WandaVision potrebbe essere legato anche ai fatti di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel quale è centrale Scarlet Witch. Dovremo vedere esattamente come si aprirà la serie.

Agatha Coven of Chaos segna una sorta di ricongiungimento per Plaza e Hahn, in quanto entrambe sono apparse in precedenza nella sitcom NBC "Parks and Recreation", dove Plaza interpretava April Ludgate, mentre Hahn ha interpretato la stratega politica Jen Barkley in circa una dozzina di episodi.

Aubrey Plaza

Attualmente Plaza è protagonista della seconda stagione della serie antologica HBO "The White Lotus" e della serie animata FXX "Little Demon". È nota soprattutto per i suoi ruoli in show come "Parks and Recreation" e "Legion". Nei lungometraggi ha recitato in progetti come "Dirty Grandpa", "Ingrid Goes West" e "Emily the Criminal".