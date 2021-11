Age of Empires 3: Definitive Edition, la civiltà del Messico si aggiunge con un DLC

Age of Empires 3: Definitive Edition è uscito un anno fa ma continua ad espandersi, come dimostra il nuovo DLC sul Messico che è in arrivo il mese prossimo e aggiungerà dunque tale civiltà a quelle utilizzabili all'interno dello strategico.

Nonostante sia già uscito Age of Empires 4, di cui potete leggere la nostra recensione, Forgotten Empires e Tantalus Media continuano ad arricchire Age of Empires 3: Definitive Edition e il nuovo DLC sul Messico arriverà l'1 dicembre 2021, aggiungendo diverse caratteristiche peculiari con la civiltà in questione.

Sembra essere, peraltro, una civiltà dotata di caratteristiche uniche rispetto al resto del gioco: secondo quanto riferito, il Messico può attuare delle rivoluzioni, uscendo dalla progressione stabilita come standard storico che passa da Fortezze, età industriale e età imperiale, scegliendo di modificare dunque il proprio assetto.

È inoltre possibile tornare al flusso standard anche dopo una rivoluzione, sebbene alcune caratteristiche maturate in questa possano permanere anche successivamente. Inoltre, sembra che la civiltà del Messico sia in grado di reagire in maniera inedita alle situazioni, adottando strategie differenti e non utilizzate da altre civiltà.

Il DLC apporta anche un nuovo scenario chiamato "Grifo de Dolores" oltre a nuove battaglie storiche incentrate sulla civiltà messicana. Con l'arrivo di questa, coloro che possiedono il DLC sugli Stati Uniti ottengono "The Burning of USS Philadelphia" come aggiunta gratis, anche senza il pacchetto del Messico, mentre chi possiede entrambi i DLC ottiene anche "The Battle of Queenston Heights".