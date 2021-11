Laptop Windows on Arm: Qualcomm potrebbe presto perdere la presunta esclusività

Il presunto accordo in esclusiva tra Qualcomm e Microsoft per le licenze di Windows on ARM potrebbe presto scadere, almeno a detta del sito XDA-Developers. L'esclusività non è mai stata ufficializzatoa, ma molti hanno dato la cosa per scontata considerando che dal lancio del 2016 a oggi tutti i laptop Windows on Arm sono stati costruiti intorno a processori Qualcomm. Presto, però, potremmo trovarci di fronte dispositivi Windows on Arm equipaggiati con CPU di altre aziende, attirate da una piattaforma che può rivolgersi a una platea enorme.

A corroborare le indiscrezioni, oltre al report di quella che è una fonte piuttosto affidabile, ci ha pensato MediaTek, il colosso taiwanese che durante la sua conferenza annuale di qualche giorno fa ha esternato il desiderio di realizzare processori pensati proprio per Windows on Arm. Ed è un desiderio che non ci sorprende. D'altronde tra l'evoluzione di Windows 11 e i nuovi processori Arm con cambiamenti architetturali importanti, a partire proprio da quelli promessi da Qualcomm per il 2023, la piattaforma Windows on Arm potrebbe farsi ben più appetibile rispetto al passato.

Il mercato dei laptop Windows on Arm potrebbe presto compiere un salto in avanti, sia per qualità che quantità dei dispositivi

La stessa Microsoft sta sviluppando processori Arm. Al momento guarda ai propri, in modo da rendersi almeno in parte indipendente, ma il secondo passo potrebbe essere quello di realizzare interamente da sola laptop e tablet da affiancare alle proposte di costruttori terze parti che potrebbero essere parecchie. NVIDIA, va detto, è ancora alle prese con l'acquisizione di Arm Holdings, al centro di indagini dell'anti-trust, ma una volta risolto l'ostacolo potrebbe fare il colpaccio tirando fuori SoC Arm con upscaling DLSS e ray tracing. Inoltre in ballo ci sono anche Samsung e potenzialmente persino Apple che al momento permette di usare Window sui suoi sistemi solo attraverso la virtualizzazione.