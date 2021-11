R6S, Six Sweden Major 2021: FaZe Clan si aggiudica la vittoria

L'ultimo major dell'anno di R6S, il Six Sweden Major 2021, viene vinto dai FaZe Clan che sconfiggono i Ninjas in Pyjamas in finale.

L'ultimo major dell'anno di R6S, il Six Sweden Major 2021, viene vinto dai FaZe Clan che sconfiggono i Ninjas in Pyjamas in finale. La stagione competitiva di Rainbow Six Siege, nonostante l'emergenza sanitaria, non si è mai fermata. Sfortunatamente Ubisoft non è ancora stata in grado di aprire i suoi eventi al pubblico, ma il Six Sweden Major 2021, l'ultimo major dell'anno solare, è stato perlomeno giocato con tutti i team dal vivo, senza preclusioni di nessun genere. A vincere sono stati in questo modo i brasiliani del FaZe Clan, che sono stati in grado di vincere un intensissimo derby carioca contro i Ninjas in Pyjamas.

Dal vivo Gävle ha ospitato il Six Sweden Major 2021 Come dicevamo, il Six Sweden Major 2021 è stato il primo evento completamente dal vivo dopo la pandemia d Covid-19. Ubisoft ha deciso di organizzare il torneo in Svezia in modo da consentire a tutti i team di raggiungere il luogo dell'evento senza restrizioni di sorta. Il torneo si è svolto a Gävle, una città a nord della capitale Stoccolma. I 16 team partecipanti hanno combattuto per circa una settimana con l'obiettivo di mettere le mani sugli 200mila dollari che spettavano ai vincitori, su di un totale di 500mila dollari di montepremi. Il torneo si è diviso in due parti. Si è iniziato con un turno "all'italiana" nella quale le squadre sono state divise in quattro gironi da quattro. Le prime due di ogni gruppo hanno ottenuto l'accesso ai playoff, giocati a turno singolo. Questo vuol dire che non ci sono state seconde occasioni: perdendo si tornava a casa, senza seconde chance.

Cavalcata vittoriosa I FaZe Clan vincono in Six Sweden Major 2021 Osservando i risultati, la finale è stata piuttosto scontata. I Faze Clan e i Ninjas in Pyjamas, infatti, nonostante il livello degli avversari sono arrivati alla fine del torneo con un percorso quasi netto. I due team brasiliani hanno prima dominato i rispettivi gironi con un perentorio 5-0-0-1 e in seguito sono arrivati in finale quasi sul velluto. I Ninjas in Pyjamas erano nella parte alta del tabellone hanno sconfitto i Spacestation Gaming ai quarti e i tedeschi Rogue in semifinale con un perentorio 2-0. I FaZe Clan hanno battuto per 2-0 i francesi BDS Esport ai quarti, per poi cedere una partita contro i DAMWON Gaming, uno dei più quotati team coreani. La finale tra due team così in forma non poteva che essere un emozionante braccio di ferro. Giocata al meglio delle 5 partite, Faze Clan e Ninjas in Pyjamas si sono alternati al comando delle operazioni. I Faze, infatti, hanno vinto il round con un perentorio 7 a 1. La seconda partita, forse la più emozionante della finale, è stato un lungo testa a testa su Villa che è stato vinto dai NIP per 11 a 9. Col vento in poppa i Ninja si sono portati avanti per 2-1, vincendo il terzo round per 7 a 4. Con due match point a disposizione è successo l'impensabile. I Faze si sono raccolti intorno al loro MVP Cyber e con un doppio 7 a 3 hanno prima pareggiato i conti e poi vinto il Six Sweden Major 2021.