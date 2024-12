L'aggiornamento iOS 18.2 è in ritardo? Al suo posto arriva una seconda versione di RC

iOS 18.2 è in ritardo. L'aggiornamento era atteso per ieri, lunedì 9 dicembre 2024, ma Apple ha cambiato i suoi piani. Al posto dell'update che introdurrà l'integrazione di ChatGPT in Siri (non in Europa), la compagnia ha distribuito una seconda versione Release Candidate (RC) per sviluppatori. Questo suggerisce che l'azienda ha bisogno di più tempo per perfezionare l'aggiornamento e garantire un'esperienza utente fluida e priva di bug.

iOS 18.2 si preannuncia comunque come uno degli aggiornamenti più significativi per iOS 18, introducendo diverse funzionalità innovative basate sull'intelligenza artificiale (ma non in Europa). Andiamo a vedere insieme quali.