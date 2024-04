Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, disponibile il maxi aggiornamento Chronicles

Gamera Interactive ha annunciato la disponibilità dell' aggiornamento Chronicles per il suo gioco di ruolo d'azione Alaloth: Champions of The Four Kingdoms , sviluppato sulla base dei feedback lasciati dagli utenti.

Altre novità

Tante aggiunte con il nuovo aggiornamento per Alaloth: Champions of The Four Kingdoms

Oltre all'aggiunta di diversi luoghi visitabili, dove si svolgeranno delle nuove avventure, e di sistemi legati alla magia, l'aggiornamento Chronicles di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms offrirà altre novità in termini di gameplay, come la revisione completa della gestione del party, che ora consente di dare ordini ai compagni per supportarvi meglio in combattimento, adottando strategie difensive o offensive. Anche l'intelligenza che li muove è stata migliorata per rendere più coinvolgente il tutto.

Revisionati anche il diario del giocatore, ora più chiaro, e il codex, anch'esso più leggibile. L'aggiornamento contiene anche l'annuncio dello status di verificato per Steam Deck, ossia il gioco risulta essere perfettamente giocabile sull'ibrido tra una console portatile e un PC di Valve.

Naturalmente sono state aggiunte nuove missioni, nuovi oggetti, nuovi nemici ed è stato arricchito anche il lato narrativo. Insomma, c'è davvero tanto da scoprire e da giocare.