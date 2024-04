Ori 3 non è in sviluppo ma ci sono già delle idee al riguardo, presso Moon Studios

Tuttavia, non è escluso che un Ori 3 possa arrivare in futuro, e ovviamente gli sviluppatori hanno comunque pensato a una possibile continuazione della serie che li ha lanciati sotto le luci della ribalta.

In un'intervista pubblicata da Game Informer, lo sviluppatore ha riferito che il team Moon Studios è soddisfatta di quanto fatto con Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, tanto da non sentire la necessità di tornare in quel mondo, considerando anche che la storia può dirsi conclusa a questo punto.

Nonostante il grande successo ottenuto dai primi due capitoli, Moon Studios ha deciso di passare ad altro con il nuovo progetto, che abbiamo visto essere l'interessante No Rest for the Wicked, tuttavia il team ha già delle idee per un eventuale Ori 3 , ha svelato il co-fondatore Gennadiy Korol.

Una nuova storia da raccontare

Ori and the Will of the Wisps rappresenta comunque una conclusione

In particolare, Korol ha spiegato che "Sentiamo che l'unico modo per tornare a Ori 3 è avere altro da dire, una nuova storia da raccontare", e che al momento questa non è ancora del tutto costruita.

Il team si sente soddisfatto di quanto ottenuto con i primi due capitoli, dunque la volontà ora è di esplorare qualcosa di nuovo, come abbiamo visto con No Rest For the Wicked, che si presenta come un gioco totalmente diverso sia per struttura che per atmosfere.

È probabile però che un Ori 3 possa essere realizzato dopo questa esperienza, e quando il team avrà messo in ordine le idee che, a quanto pare, già si stanno accumulando per il terzo capitolo del metroidvania.

"Ho alcune idee, ma al momento siamo completamente concentrati su No Rest for the Wicked", ha ribadito anche Thomas Mahler, altro co-fondatore del team, facendo ben capire come la serie non possa ancora considerarsi del tutto conclusa.