Alan Wake Remastered: versione Switch classificata per la terza volta, ora negli USA

L'ente ESRB (Entertainment Software Rating Board) degli USA ha classificato la versione Nintendo Switch di Alan Wake Remastered, il "nuovo" gioco di Remedy Entertainment. Si tratta della terza classificazione di questa versione scovata a livello mondiale, dopo quella del Brasile e quella del PEGI europeo.

Ricordiamo che attualmente Alan Wake Remastered è stato pubblicato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. La versione Nintendo Switch non è mai stata annunciata né dagli sviluppatori né dalla casa di Kyoto, ma le classificazioni continuano a comparire online. L'editore del gioco - Epic Games - è stato contattato da VGC ma ha risposto affermando che la compagnia non ha nulla di nuovo da annunciare in merito.

L'ambientazione di Alan Wake Remastered

Per il momento non abbiamo altre informazioni ufficiali, ma è ovviamente curioso che il gioco sia stato classificato in momenti diversi in tre diversi enti. Control - il più recente gioco di Remedy Entertainment - è arrivato su Switch in versione cloud. Possibile che Alan Wake Remastered farà lo stesso? Oppure tutte queste classificazioni sono solo errori? Per il momento non possiamo negarlo.

Nella nostra recensione di Alan Wake Remastered vi abbiamo spiegato che si tratta di "un'edizione che oltre alla campagna base include i due DLC e alcuni piccoli extra, ma soprattutto adatta l'esperienza ai 4K a 60 fps sostituendo un gran numero di asset, texture ed effetti".