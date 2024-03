Alienware m16 R2: il nuovo laptop da gaming con Intel Core Ultra e GeForce RTX 40 arriva in Italia

Dopo averlo mostrato al mondo dal palco del CES 2024, Dell ha ufficialmente lanciato sul mercato Italiano il nuovo laptop da gaming Alienware m16 R2 : l'alieno della casa porta in dote un nuovo sistema di raffreddamento, una batteria migliorata e soprattutto i nuovi processori "Meteor Lake" della gamma Intel Core Ultra H, affiancati dalla grafica NVIDIA GeForce RTX 40 di ultima generazione. L'IA integrata si fa quindi sempre più strada anche nel segmento del gaming. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo Alienware m16 R2.

Specifiche "aliene"

Una vista frontale del laptop Alienware m16 R2

Il nuovo Alienware m16 R2 si posiziona nella fascia medio-alta del segmento gaming e lo fa in virtù di un equipaggiamento che offre gli ultimi ritrovati della tecnologia Intel con NPU integrata e le schede video dedicate targate NVIDIA.

Il nuovo arrivato in casa Alienware prevede infatti una doppia configurazione con Intel Core Ultra 7 155H o Intel Core Ultra 9 185H (questo secondo modello arriverà però più avanti). In entrambi i casi il design delle CPU prevede 16 core e 22 thread, il primo con frequenze fino a 4.80 GHz, il secondo che tocca i 5.10 GHz.

Il comparto grafico è affidato a tre differenti modelli di GPU targate NVIDIA: GeForce RTX 4050 con 6GB di GDDR6 da 115W, GeForce RTX 4060 con 6GB di GDDR6 da 115W e GeForce RTX 4070 con 8GB di GDDR6 da 115W.

Il profilo di Alienware m16 R2

Sul fronte memorie Alienware m16 R2 prevede fino a 64 GB di DRR5-5600 e fino a 4 TB di SSD NVMe in con storage singolo o fino a 8 TB di SSD NVMe con doppio storage.

Anche la connettività può essere configurata con WiFi 6E e Bluetooth 5.3 o WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Il display da 16 pollici ha una risoluzione QHD+ da 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 240 Hz, compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD Freesync, fino a 300 nits di picco luminoso nonché pieno supporto a Dolby Vision.

Scheda tecnica Alienware m16 R2