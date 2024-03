Ubisoft+ Classics disponibile come abbonamento autonomo su PS5 e PS4

I possessori di console PlayStation, PS4 e PS5, hanno ora la possibilità di abbonarsi a Ubisoft+ Classics, ossia una raccolta di più di cinquanta giochi del catalogo dell'editore francese, in modo completamente autonomo. I titoli inclusi non sono le ultime uscite, ma ce ne sono comunque di abbastanza recenti, come Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Siege e Far Cry 6.

In totale gli abbonati possono giocare a cinque Far Cry e a ben dodici Assassin's Creed. Non mancano anche titoli come Immortals Fenyx Rising, Child of Light e Valiant Hearts: The Great War, che non appartengono a nessuna serie.

L'abbonamento a Ubisoft+ Classics costa 7,99€ al mese. Naturalmente rimane anche come parte dell'abbonamento a PlayStation Plus, fasce Extra e Premium. Insomma, i fan di Ubisoft possono ora abbonarsi al servizio senza dover passare da quello di Sony.