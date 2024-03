Alpha Protocol torna disponibile grazie a GOG, senza DRM

GOG ha annunciato il ritorno di Alpha Protocol, gioco di ruolo di spionaggio sviluppato da Obsidian Entertainment per SEGA, assente da tempo dai negozi digitali. Ora è stato ripubblicato in una versione compatibile con i moderni PC, con colonna sonora su licenza, miglioramenti delle performance e senza DRM, come tipico del negozio. In questo modo anche le nuove generazioni potranno giocare con questo sottovalutatissimo titolo.

Tra le altre caratteristiche, la nuova versione di Alpha Protocol vanta il supporto per gli Obiettivi, il supporto completo per i controller più moderni (Dualsense, DualShock 4, Nintendo Switch Pro, Xbox Series o XboxOne controller), il supporto per tutte le traduzioni originali, la compatibilità completa con i moderni sistemi operativi e l'aggiunta dei salvataggi in cloud.

Il punto di partenza, come sempre, è GOG.