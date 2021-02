Amazon Luna, prova gratuita su Fire TV e controller disponibili senza invito negli USA

Amazon Luna consente ora di effettuare una prova gratuita del servizio su vari dispositivi Fire TV e di acquistare il relativo controller, il tutto senza invito, quantomeno negli USA.

Presentata lo scorso settembre, Amazon Luna è la nuova piattaforma di game streaming del colosso americano, ma finora richiedeva appunto un invito al fine di limitare la base d'utenza per effettuare i primi test.

Per il momento la questione in Italia non si pone, ma Amazon ha già pubblicato una lista dei dispositivi compatibili che include Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (seconda e terza generazione), Fire TV Stick 4K, Fire TV (terza generazione), Fire TV Cube, Toshiba Fire TV Edition e Insignia Fire TV Edition.

Per quanto riguarda invece la prova gratuita, si tratta di un trial di sette giorni del canale Luna Plus, che in abbonamento costa 5,99 dollari al mese e include giochi come Control, Metro Exodus e GRID.

Come già riportato, inoltre, su Amazon Luna c'è anche Ubisoft+ con un canale dedicato a 14,99 dollari al mese e permette di accedere anche alle produzioni più recenti della casa francese, come Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion.