Amazon Prime: giochi gratis di novembre 2021 svelati, ci sono anche AAA

Amazon Prime Gaming ha svelato quali sono i giochi gratis di novembre 2021 per gli abbonati Prime. Oltre a una serie di bottini gratuiti per giochi popolari come Apex Legends, Rainbow Six Siege e Valorant, vi sono nove giochi gratis che includono vari AAA.

Ecco i giochi gratis di Amazon Prime di novembre 2021:



Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Jesse Faden di Control

Tutti questi giochi gratis di Amazon Prime saranno disponibili dal primo di novembre fino al primo di dicembre 2021. Come potete leggere, vi sono vari giochi AAA molto interessati. Dragon Age Inquisition non è forse il più recente tra tutti, ma Control Ultimate Edition è una proposta molto interessante visto che include anche i DLC. Rise of the Tomb Raider è un altro AAA di qualità che non va ignorato.

Non mancano poi altri titoli interessanti, come Rogue Heroes, un gioco di avventura con elementi rogue-lite pensato per la cooperativa. Demon Hunter 2: New Chapter è un classico Hidden Object Game, non un genere di punta ma piacevole da giocare se compreso nel proprio abbonamento. Chi è in vena di titoli vecchio stile, può puntare sull'avventura grafica Secret Files Sam Peters.

Brakes Are For Losers è un gioco di guida arcade con visuale dall'alto, mentre Liberated è un gioco d'azione e avventura in stile graphic novel in bianco e nero. Puzzle Agent 2 è invece un'avventura grafica rampicapo dallo stile grafico particolare.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis di Amazon Prime di novembre 2021? Vi interessano?