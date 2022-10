Amazon Prime Video gratis per vedere la Champions League del 12 ottobre 2022: link al mese gratis

Mercoledì 12 ottobre 2022 andrà in onda la partita della UEFA Champions League tra Inter e Barcellona: per poterla vedere, potete sfruttare un mese gratuito di Amazon Prime Video (incluso in Amazon Prime). Potete reclamare il vostro mese gratuito già ora a questo indirizzo.

Amazon Prime Video permette di vedere la partita del 12 ottobre 2022 della UEFA Champions League in diretta, ma dà anche accesso a una serie di film e serie TV in modo gratuito per tutto il periodo dell'abbonamento.

Non dimenticate poi che Amazon Prime include anche altri servizi, come ad esempio la possibilità di ricevere i prodotti con spedizione rapida e gratuita, così come accedere ad Amazon Prime Gaming per reclamare ogni mese una selezione di giochi gratuiti (che diventano vostri per sempre anche una volta scaduto l'abbonamento).

Inoltre, Amazon Prime dà accesso a una serie di sconti esclusivi, compresi i periodi speciali come le Offerte Esclusive Prime dell'11 e 12 ottobre 2022, durante i quali ci saranno tanti prodotti in promozione solo per gli abbonati.

Barcellona - Inter: la partita su Amazon Prime Video

