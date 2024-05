AMD: CPU next-gen Ryzen Zen 5 in arrivo ad agosto e Mini PC in autunno

Il produttore di Mini PC AOOSTAR continua a svelare interessanti novità in arrivo. Oltre ad aver parlato della versione aggiornata della scheda grafica mobile Radeon RX 7650 XT, l'azienda ha anticipato l'arrivo dei processori Ryzen di nuova generazione basati sull'architettura Zen 5. Ma c'è un "però": AOOSTAR fa probabilmente riferimento alle APU AMD Strix "Zen 5", dato che i loro Mini PC utilizzano chip mobile e non processori desktop.

Tuttavia, possiamo aspettarci l'arrivo dei processori desktop Ryzen di nuova generazione con architettura Zen 5 nello stesso periodo, su socket AM5. Stando a quanto riporta AOOSTAR, il lancio dei processori AMD Ryzen "Zen 5" è previsto per agosto, mentre i primi Mini PC equipaggiati con la linea Strix arriveranno entro ottobre, posizionandosi quindi agli inizi del Q4 2024. Possiamo aspettarci soluzioni compatte e potenti equipaggiate con gli ultimi chip.

AOOSTAR ha parlato delle novità AMD su Discord

Le APU Strix di AMD dovrebbero rappresentare un significativo upgrade sotto tutti i punti di vista. Si prevede un nuovo core CPU con architettura Zen 5, una nuovissima architettura iGPU RDNA 3+ e l'ultima NPU AI XDNA 2, che dovrebbe offrire prestazioni tre volte superiori a quelle di Hawk Point (circa 45 TOPS).

Le APU Strix di AMD saranno disponibili in due varianti: una con design monolitico standard con 12 core CPU e 16 core iGPU RDNA 3+. Il modello top di gamma, Strix Halo, arriverà invece con un design monolitico fino a 16 core CPU e fino a 40 core iGPU RDNA 3+. Quest'ultima versione non è prevista prima di fine 2024 o inizio 2025, quindi i primi Mini PC AMD Zen 5 dovrebbero montare i chip Strix standard.

Le nuove GPU con IA generativa di AMD sono previste entro la fine dell'anno

Per quanto riguarda le CPU desktop AMD Ryzen, il loro arrivo è confermato e lo si evince dalla crescente compatibilità delle schede madri AM5 con i più recenti BIOS AGESA. Alcuni produttori di schede madri hanno addirittura anticipato il branding Ryzen 9000 per questi chip, ma proprio come per la linea Strix di AMD, potrebbero esserci cambiamenti dell'ultimo minuto anche sul fronte desktop. Il keynote di AMD al Computex 2024 sarà sicuramente ricco di annunci sui prodotti Zen 5, mentre possiamo aspettarci un focus ancora maggiore durante la prossima edizione di Hot Chips, prevista proprio in agosto.