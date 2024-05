Dragon Quest 3 HD-2D sarà presentato al prossimo Nintendo Direct, per un noto leaker

Oltre alla notizia stessa della presenza del gioco, questo potrebbe peraltro significare che un Nintendo Direct sia alquanto vicino , considerando che Square Enix ha ricominciato ad alimentare l'attesa per Dragon Quest 3 HD-2D proprio in queste ore, forse in previsione di una nuova presentazione che potrebbe dunque avvenire durante l'evento Nintendo.

Un Nintendo Direct vicino?

Considerando che Dragon Quest 3 HD-2D uscirà su Nintendo Switch, come riferito nel breve teaser pubblicato nelle ore scorse da Square Enix, è assai probabile che il publisher decida di pubblicizzarlo molto su tale piattaforma, considerando la popolarità di questa in Giappone.



Per il resto, non sappiamo ancora molto di Dragon Quest 3 HD-2D, tranne il fatto che si tratterà ovviamente di un remake del terzo capitolo della serie, costruito secondo lo stile grafico ormai affermato che usa il 3D per simulare il 2D in pixel delle origini, in maniera simile a quanto abbiamo visto con Octopath Traveler.

Il gioco venne annunciato nel lontano 2021 e da allora ne abbiamo visto giusto il trailer di presentazione iniziale, ma a quanto pare verrà "ripresentato presto", dunque rimaniamo in attesa di sviluppi.