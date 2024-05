Helldivers 2 ha raggiunto un picco di oltre 750.000 giocatori, la maggior parte su PC Steam

Grazie a SteamDB sappiamo per certo che il gioco ha registrato 458.000 giocatori simultanei su PC il 24 febbraio, con altri picchi di simile portata nei giorni immediatamente precedenti e successivi. Dando per scontato che il record massimo di utenti sia stato raggiunto in una di queste occasioni, di questi 750.000 giocatori, preassappoco 450.000 provengono da Steam e i restanti circa 300.000 su PS5.

Un dato importante per il futuro PlayStation?

Gli Helldiver affrontano uno sciame dei Terminidi

Chiaramente è impossibile avere un quadro completo, però i numeri di Helldivers 2 potrebbero avere un peso sulle strategie future di PlayStation. In realtà, Hermen Hulst, ora CEO di SIE, in passato aveva parlato di come la compagnia valuterà caso per caso di pubblicare giochi live service in contemporanea su PC e PlayStation, il che per forza di cose porta a una maggiore affluenza sui server e aiuta alla creazione di una solida base di giocatori nel tempo, essenziale per questo genere di produzioni.

Tuttavia, tale strategia potrebbe essere estesa anche ai giochi singleplayer per garantire maggiori entrate, come suggerito dal COO e CFO Hiroki Totoki a febbraio. Vale la pena ricordare anche Ghost of Tsushima: Director's Cut ha registrato ottimi numeri al lancio su Steam, i migliori per un gioco singleplayer di Sony sullo store di Valve, nonostante i quattro anni di distanza dal lancio su PS4, segno che le produzioni PlayStation Studios fanno gola e neanche poco anche all'utenza su PC.