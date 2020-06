AMD: le nuove GPU avranno memoria video minima superiore a 4 GB

Sembra che AMD abbia intenzione di abbandonare lo standard dei 4 GB come memoria video minima già a partire dalle GPU di fascia più bassa di prossima generazione, ovvero quelle basate su architettura RDNA 2.

Un nuovo post sul blog ufficiale AMD si intitola infatti "Game beyond 4GB", indicando chiaramente un superamento dello standard dei 4GB come memoria minima che caratterizzava invece l'attuale serie di GPU di fascia media e bassa da parte del produttore.

"Il PC gaming continua a spingersi oltre i limiti dell'hardware ogni anno, alla ricerca di evoluzioni in termini di grafica e frame-rate. Un modo per godersi al meglio gli ultimi titoli su PC è assicurare che la GPU abbia abbastanza memoria video (VRAM)", si legge nel post in questione.

La serie di GPU a partire dalle nuove Radeon partirà dunque da 6GB o 8GB come memoria video dedicata sulla scheda, come le Radeon RX 570, RX 580, RX 590 e le RX 5000 Series. Gli incrementi di prestazioni e qualità grafica in base alla quantità di memoria video dedicata sono evidenti, specialmente passando da 4GB a 8GB di memoria video tipo GDDR6, che in base ai test interni porta a un incremento del 24% delle performance per diversi giochi tripla A, utilizzando una Radeon RX 5500XT.

Tra i giochi testati ci sono Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Forza Horizon 4, Ghost Recon Breakpoint, Doom Eternal e Wolfenstein 2: The New Colossus, tutti con notevoli miglioramenti dati dall'aumento della memoria video.

Si tratta di un principio logico che non stupisce nessuno, ma l'elemento interessante di questa vicenda è il fatto che AMD abbia intenzione di incrementare la quantità di memoria VRAM minima sulle proprie schede, che dunque riceveranno notevoli miglioramenti anche nelle fasce di prodotto più basse.