Tales of Arise supera Zelda: Breath of the Wild 2 nella classifica dei giochi più attesi su Famitsu

Tales of Arise ha creato veramente una grande aspettativa per gli utenti giapponesi, a giudicare anche dalla nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famtisu, che pongono il nuovo JRPG di Bandai Namco in vetta, superando anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

La serie Tales of ha una storia molto lunga e continua a riscuotere grande successo in Giappone, come dimostra anche questa grande attesa per il nuovo capitolo annunciato. Tales of Arise è stato annunciato all'E3 2019 con un primo trailer, mostrato poi successivamente anche nel corso del TGS 2019 con un video su storia e personaggi. In base a quanto riferito da Bandai Namco, si tratta di un capitolo che punta a rinnovare la serie, ma rimanendo comunque legato alle sue caratteristiche fondamentali.

Di recente il titolo è stato classificato in Corea, cosa che sembrava poter indicare un'uscita vicina, ma in verità non si hanno più avuto notizie precise al riguardo, dunque prosegue l'attesa che potrebbe trovare qualche novità importante in questi numerosi appuntamenti estivi.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è ovviamente anch'esso posizionato alto nella classifica dei più attesi, essendo effettivamente uno dei progetti più grossi attualmente in sviluppo e destinato a rappresentare il seguito di quello che è forse il gioco più significativo degli ultimi anni, ma anche su questo non ci sono informazioni precise per quanto riguarda l'arrivo sul mercato.

Ghost of Tsushima si piazza al terzo posto ed è un notevole risultato per un gioco occidentale, così come Cyberpunk 2077 al sesto posto, mentre quarto e quinto sono occupati rispettivamente da Bravely Default 2 e Bayonetta 3. Vediamo dunque la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, che si basa su un campione piuttosto ristretto ma indicativo dei gusti e delle aspettative del pubblico nipponico: