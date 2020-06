Cyberpunk 2077: c'è un messaggio segreto nascosto nell'Xbox One X in edizione limitata

L'Xbox One X in edizione speciale a tema Cyberpunk 2077 è già arrivata a qualche utente che ha effettuato l'acquisto, probabilmente approfittando anche dell'ottimo prezzo di lancio visto nei giorni scorsi, e qualcuno si è accorto della presenza di un messaggio segreto speciale al suo interno.

Come riferito dall'utente Eversmans037 su Reddit, il messaggio si trova sul retro della console ed è visibile solo con una luce ultravioletta. In un angolo, sono visibili a occhio nudo le parole "Uniform, Victor, Mike, Echo", che sono le parole utilizzate nell'alfabeto NATO per distinguere le singole iniziali, le quali compongono il messaggio "UVME", ovvero leggimi con gli ultravioletti.

Utilizzando tale tipo di luce, compare un altro messaggio più ampio, scritto su tutta la console. Questo però non ha a che fare con un potenziale ARG, essendo invece un messaggio molto più semplice e positivo: si tratta semplicemente di ringraziamenti agli utenti.

CD Projekt RED e Microsoft hanno infatti scritto "Molte lingue, un messaggio" e poi "Grazie" in 15 lingue diverse, stampato in questo modo nascosto su tutta la parte inferiore della scocca di Xbox One X.

Si tratta dunque di un altro caso di easter egg stampato direttamente sull'hardware, una tradizione di lunga data in ambito computer e console, a partire dalla vecchia Amiga 1000 con le firme degli sviluppatori stampate all'interno. In tempi più recenti, ricordiamo il messaggio segreto in tutti i Pro Controller di Nintendo Switch o il piccolo Master Chief a cavallo di uno scorpione dentro a Xbox One X.

Ricordiamo che l'edizione speciale limitata di Xbox One X in versione Cyberpunk 2077 è disponibile con sconto in promozione in questi giorni.