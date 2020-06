Xbox One X con Cyberpunk 2077 in bundle edizione limitata disponibile con sconto in promozione da Microsoft

Xbox One X in edizione limitata con Cyberpunk 2077, ovvero la versione speciale tutta personalizzata a tema con il gioco CD Projekt RED, è ora disponibile sul sito ufficiale Microsoft ed è subito in offerta con uno sconto speciale fino a esaurimento scorte.

Il prezzo è lo stesso che avevamo visto anche ieri nelle offerte di Expert, evidentemente Microsoft ha intenzione di lanciare la console con questa promozione speciale anche se limitata nel tempo: la console in edizione limitata con Cyberpunk 2077 può dunque essere acquistata a 299 euro anche sul sito ufficiale Microsoft, a questo indirizzo.

Come abbiamo già riportato in precedenza, si tratta di una Xbox One X interamente customizzata a tema Cyberpunk 2077, con una particolare scocca che richiama i colori e gli elementi tipici dell'ambientazione del gioco, con tanto di componenti che riproducono materiali diversi e led aggiuntivi per simulare un macchinario in pieno stile cyberpunk.

In dotazione che è anche il controller speciale di Cyberpunk 2077, ovviamente il gioco stesso (a partire dal 17 settembre 2020, data di uscita ufficiale), un mese di Xbox Game Pass Ultimate e anche la prima espansione che uscirà per l'RPG di CD Projekt RED è compresa nel prezzo. Il tutto senza spese di spedizione aggiuntive a 299 euro in totale.

Si tratta veramente di un ottimo prezzo se si pensa che Xbox One X "liscia" è stata lanciata non moltissimo tempo fa a 499 euro, chiaramente un'operazione che invoglia all'acquisto nonostante tra pochi mesi sia previsto l'arrivo di Xbox Series X, la quale sappiamo già che sarà compatibile con Cyberpunk 2077 con tanto di upgrade gratis del gioco alla versione next gen.

Trovate tutte le informazioni a questo indirizzo, si tratta di un'offerta "limitata nel tempo" e non è ancora chiaro fino a quando sarà valida, dunque nel caso approfittatene il prima possibile.