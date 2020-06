Skater XL ha una data di uscita ufficiale su PC, PS4 e Xbox One: il gioco sarà disponibile su queste piattaforme a partire dal 28 luglio, mentre i possessori di Nintendo Switch dovranno attendere un po' di più.

Si tratta di un piccolo rinvio rispetto alla finestra di lancio di Skater XL comunicata in precedenza da Easy Day Studios, che fissava il debutto del gioco al 7 luglio.

Gli sviluppatori hanno spiegato in una nota che gli attuali eventi internazionali hanno pesato sulle tempistiche di lavorazione, richiedendo un po' di tempo in più per l'arrivo nei negozi e sugli store digitali.

La data di uscita della versione Nintendo Switch di Skater XL, hanno assicurato gli autori, verrà comunicata nelle prossime settimane. "Apprezziamo la vostra pazienza mentre completiamo i lavori sul gioco."

Ovviamente in corrispondenza del lancio ufficiale verrà chiusa la fase in accesso anticipato su Steam, che ha contribuito a migliorare l'esperienza grazie al feedback fornito dagli utenti, finora molto positivo.