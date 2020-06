Sea of Thieves, picco di giocatori su Steam: secondo risultato migliore per Microsoft

Sea of Thieves sta facendo sorprendentemente bene su Steam, dove ha stabilito un picco di giocatori contemporanei pari a ben 41.110 utenti: niente male, specie considerando che il gioco è disponibile gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Si tratta del secondo miglior risultato di sempre per un titolo Microsoft sulla piattaforma Valve: il record appartiene a Halo: The Master Chief Collection, che a breve vedrà l'inizio dei test di Halo 3.

Non è tuttavia la prima buona notizia legata al rilancio del titolo Rare: Sea of Thieves è primo tra i più venduti su Steam, segno che l'utenza non vedeva davvero l'ora di poter mettere le mani sul gioco in un ambiente diverso dal Windows Store.

La libertà che caratterizza la vita dei pirati ti aspetta in Sea of Thieves, un gioco di avventura ricco di pericoli sconosciuti e di tesori pronti ad essere saccheggiati.

Trasformati nel pirata dei tuoi sogni e condividi l'avventura con i tuoi amici in un mondo in cui ogni vela all'orizzonte annuncia l'approssimarsi di un altro equipaggio di giocatori con intenzioni sconosciute.

Collaborate come una ciurma di pirati con gli stessi obiettivi e per le stesse ricompense e solcate i mari in epici viaggi alla ricerca di leggendari manufatti e tesori sepolti. Ma attenzione, all'orizzonte può spuntare da un momento all'altro un potenziale pericolo: altri giocatori.

Sea of Thieves continues to be very successful for Microsoft

Today it's reached over 41k concurrent players on Steam. That's the 2nd highest all time for a MS published game behind Halo MCC. Impressive as it is also on Game Pass

Thanks @lHybridl for bringing to my attention pic.twitter.com/0pyc6MWgX0