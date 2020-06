Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel nuovo cosplay di KutRea

Comincia la nuova settimana dell'8 giugno 2020, e noi abbiamo qui bello pronto un cosplay perfetto per salutarla. Si tratta della sexy Bunny Bulma di Dragon Ball, un personaggio particolarmente amato dal mondo dei cosplayer, benché nell'opera di Akira Toriyama sia comparsa solo in pochissimi episodi della prima serie (e in capitoli dei primi volumi del manga).

L'artista in questione attualmente è ignota, ma su Twitter le foto del cosplay di sexy Bunny Bulma sono state postate dall'affidabile KutRea, profilo che solitamente si occupa proprio di condividere costumi provenienti dal mondo di anime e manga. L'attrice ha davvero tutte le carte in regola per impersonare Bulma in qualsivoglia costume, posa o situazione desideri: i livelli del costume sono davvero notevoli, così come l'utilizzo degli accessori e l'interpretazione in sé.

Eccovi l'immagine del cosplay di Bunny Bulma in questione: vi piace? Lo ritenete fedele? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti. E prima di salutarci è doveroso ricordarvi che sulle nostre pagine troverete molti altri cosplay dedicati al mondo di anime, manga e ovviamente dei videogiochi. Per esempio: