Fortnite, Tfue: “è il gioco peggiore in circolazione”

Ci risiamo: Turner Ellis Tenney, meglio noto come Tfue, è tornato a scagliarsi in uno dei suoi recenti stream contro il Battle Royale di Epic Games. È noto come lo streamer e pro player non utilizzi quasi mai toni particolarmente diplomatici o leggeri, ma difficilmente gli sviluppatori apprezzeranno le sue parole: ha definito Fortnite il peggior gioco in circolazione.

Si tratta come sempre di affermazioni lanciate e parzialmente ritrattate subito dopo: per esempio, sempre durante la stessa live, Tfue ha dichiarato che Fortnite è il peggior gioco del genere, ma per certi aspetti "è anche il migliore tra quelli disponibili". Simili controsensi sono ovviamente dovuti alla sua voglia di spettacolarizzazione, alla necessità di destare scalpore affinché i fan continuino a seguirlo; tuttavia diversi aspetti sottolineati, per quanto eccessivi, possiedono un fondo di verità.

Con l'occasione, ad esempio, Tfue è tornato a lamentarsi di un aspetto di Fortnite sul quale hanno insistito lungamente anche i suoi colleghi, negli ultimi mesi: la mira assistita. Epic Games dovrebbe aver introdotto un nerf per chi utilizza il controller da PC, ma non è questo il parere dei pro player, che anzi continuano a sostenere come i propri avversari siano il più delle volte avvantaggiati. Del resto Tfue di recente ha anche dichiarato che Fortnite è un gioco per ragazzini che usano il controller; la polemica relativa alla mira assistita non finirà di certo a breve, e non solo per via di Tfue.

Un altro problema di Fortnite, sottolineato dallo streamer in questione e poi anche da altri, è l'assenza di nuovi contenuti sul lungo periodo: Epic Games non introduce nuovi elementi di gioco o armi, mentre lascia a disposizione anche quelli che andrebbero modificate o completamente eliminate. Come la drumgun, la "fo***** drumgun" per usare le parole di Tfue: la pistola a tamburo sarebbe davvero letale, per via della sua cadenza di fuoco rapidissima ed inarrestabile.

Ad ogni modo, è forse eccessivo ritenere Fortnite il peggior titolo in circolazione. Tfue gioca anche ad altro, per esempio a Call of Duty: Warzone, eppure continua a tornare dal Battle Royale di Epic Games: segno che gran parte dei propri introiti provengono ancora da lì. Perché la fama e la notorietà di Fortnite dopotutto sono ancora lontane dall'essere messe seriamente in discussione. Voi cosa ne pensate, in proposito?