Apple: su iPhone si potranno fare selfie di gruppo anche a distanza, in base a un brevetto

Apple sembra sia all'opera per consentire di effettuare selfie di gruppo su iPhone e iPad anche mantenendo gli utenti a distanza, in base a un brevetto emerso in questi giorni da parte della compagnia di cupertino, che potrebbe tradursi in un aggiornamento software a breve.

I selfie di gruppo sono particolarmente poco indicati in un periodo di pandemia a conseguente distanziamento sociale, ma questo probabilmente non fermerà la possibilità di farli, specialmente con questa particolare soluzione in lavorazione presso Apple. Il brevetto scoperto parla di un "synthetic Group selfie", ovvero una procedura che consente di unire diverse persone in un unico selfie, senza che queste siano fisicamente vicine nel momento dello scatto.

Si tratta di una semplice manovra di fotoritocco nella quale è possibile aggiungere altri volti a quello dell'utente che sta effettuando il selfie, posizionando altre persone alle spalle in modo da creare una foto di gruppo "artificiale". In termini di tecnologia non sembra nulla di fantascientifico ma sarebbe la prima soluzione ufficiale da parte di Apple specificamente dedicata alla creazione di foto di questo tipo.

Possiamo inoltre immaginare che utilizzi filtri e correzioni automatiche in grado di rendere l'effetto particolarmente realistico, anche perché il sistema sembra funzionare anche con i video e non solo con le foto statiche, dunque i risultati potrebbero essere molto interessanti.

La cosa particolare di questo sistema di selfie "sintetico" è il fatto che il brevetto iniziale risale al 2018, dunque ben prima che emergesse il problema della pandemia da coronavirus, sebbene l'utilità di un software del genere risulti evidente soltanto adesso.

Il software in questione potrebbe essere inserito in iPhone 12, di cui sono previsti quattro modelli ma il cui lancio potrebbe avvenire in ritardo, secondo alcune fonti.