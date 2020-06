Giochi Nintendo Switch: Ancestors Legacy e Ion Fury (settimana 8 giugno 2020)

La nuova settimana dell'8 giugno 2020 è ufficialmente cominciata: arriva dunque il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutti i titoli in uscita nei prossimi sette giorni. In particolare, in questo breve articolo ci soffermeremo sui giochi in uscita su Nintendo Switch: mancano veri pezzi da novanta, ma questo non vuol dire che sulla console ibrida targata Nintendo mancheranno produzioni interessanti.

Tanto per cominciare, il prossimo giovedì 11 giugno 2020 debutterà su Nintendo Switch Ancestors Legacy, esclusivamente in digital delivery. "Ancestors Legacy è un gioco strategico in tempo reale di grande accuratezza storica, ispirato a eventi realmente accaduti nel Medioevo. Il gioco unisce la gestione delle risorse alla costruzione di basi su larga scala e al combattimento a turni su vasti campi di battaglia. Vivi l'esperienza delle sanguinose battaglie medievali in modo immersivo, grazie alla visuale cinematografica che ti trasporterà nel cuore dell'azione con la semplice pressione di un tasto". Potete leggere la nostra recensione di Ancestors Legacy per PC mentre ingannate l'attesa della versione per Nintendo Switch.

Domenica 14 giugno 2020 sarà invece il turno di Ion Fury. "Ion Fury è lo sparatutto 3D realizzato da dei veterani di Eduke32 e da dei mapper di Duke Nukem 3D... realizzato con il motore di Duke Nukem 3D, il Build Engine. Tra le caratteristiche di Ion Fury spiccano delle aree interconnesse, la presenza di oggetti interattivi e quella di segreti. Duke Nukem 3D, insomma. Tutte le armi avranno una modalità di fuoco alternativa o diverse munizioni".

Eccovi infine un pratico elenco con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana dell'8 giugno 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.

Demon's Tier+ (9 giugno 2020)

Jump King (9 giugno 2020)

1971 Project Helios (9 giugno 2020)

Glass Masquerade Double Pack (11 giugno 2020)

Evan's Remains (11 giugno 2020)

Magazine Mogul (11 giugno 2020)

Project Warlock (11 giugno 2020)

Ancestors Legacy (11 giugno 2020)

Cosmic Defenders (11 giugno 2020)

Warborn (12 giugno 2020)

HALF DEAD (12 giugno 2020)

Dots 8 (12 giugno 2020)

Pew Paw (12 giugno 2020)

Remnants of Naezith (12 giugno 2020)

Super Toy Cars 2 (12 giugno 2020)

House Flipper (12 giugno 2020)

Spirit of the North (12 giugno 2020)

Rogue Robots (12 giugno 2020)

Ion Fury (14 giugno 2020)