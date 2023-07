AMD Ryzen 9 7945HX3D è ufficiale: ecco tutte le caratteristiche tecniche, i dettagli e le informazioni

Il nuovo chip di AMD riceverà lo stesso driver delle CPU desktop, in grado di ottimizzare le prestazioni di gioco per tutti i chip Ryzen 9 con 3D V-Cache che utilizzano una configurazione dual-CCD. In questo modo, il driver rivela automaticamente il miglior CCD da utilizzare durante la riproduzione di un gioco, per fare un esempio, e seleziona così quello più adeguato al carico di lavoro richiesto, ovvero quello con la 3D V-Cache quando si parla di gaming.

La velocità di clock di questa CPU è di 2,3 GHz, un valore inferiore di 200 MHz rispetto al Ryzen 7945HX ma riesce a raggiungere gli stessi 5,4 GHz per quanto riguarda la frequenza in boost. Il TDP si attesta sopra i 55 W, un buon risultato se si pensa che la versione HX rientra tra i 55 e i 75 W.

La nuova CPU si conferma essere un chip con la stessa configurazione dei processori Ryzen 7045 "Dragon Range", con un'architettura Zen 4, contraddistinta da un layout molto simile a quello conosciuto con la linea desktop. La configurazione è composta da 16 core e 32 thread in una predisposizione a doppio CCD, e ognuno di questi contiene 32 MB di cache L3 per un totale di 64 MB; uno dei CCD però ha uno stack V-Cache di 64 MB, il che porta la conta totale a 128 MB.

Prestazioni

AMD Ryzen 9 7945HX3D offre miglioramenti di prestazioni su tutta la linea

AMD in occasione dell'annuncio ha anche parlato delle prestazioni ottenute durante i test della nuova CPU AMD Ryzen 9 7945HX3D. Per quanto riguarda l'aumento di prestazioni, la 3D V-Cache offre ben il 23% di performance in più rispetto ad un chip non 3D a 40 W, e poco più del 10% quando si raggiungono i 70 W: questi test sono stati registrati eseguendo Shadow of The Tomb Raider con una risoluzione a 1080p.

Le prestazioni in gioco del Ryzen 9 7945HX3D inoltre offrono un miglioramento delle prestazioni fino al 53% e registrano un incremento di performance del 15% rispetto all'AMD Ryzen 9 7945HX. Per fare alcuni esempi tra quelli elencati in fase di annuncio della CPU citiamo un aumento di prestazioni del 26% su Dirt 5, del 38% per F1 2021 e del 44% su Cyberpunk 2077. Il confronto diretto con la concorrenza lo si avrà verso la fine di questo anno, presumibilmente ad ottobre, quando arriveranno sul mercato le CPU Intel di quattordicesima generazione.