Gran Turismo 7: altre 4 auto sono in arrivo con il prossimo aggiornamento

Gran Turismo 7 sta per ricevere un altro aggiornamento gratuito, che porterà con sé altre 4 auto utilizzabili nel gioco, confermate come da tradizione dal solito misterioso tweet da parte di Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital.

Come sempre, le auto sono appena visibili come silhouette su sfondo nero, poco comprensibili ma gli esperti hanno già lavorato per fare i propri pronostici più o meno attendibili, in base agli elementi che si possono intravedere.



Come riferito dagli esperti di GTPlanet, è probabile che una di queste sia la Toyota GR Corolla Morizo Edition, la quale sembra non sarà disponibile subito all'acquisto nel gioco su Brand Central: in base a quanto riferito, sembra che l'auto in questione sia destinata ad arrivare verso la fine di settembre, ma potrà comunque essere guidata nella modalità Sport per effettuare pratica sui turni finali della Toyota Gazoo Racing GT Cup.